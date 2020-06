Nécrologie : l’ambassadeur N’Fanly Cissoko, ex-directeur du protocole d’Etat du général Lansana Conté a tiré sa révérence

L’élégant, le cultivé N’Fanly Cissoko a tiré sa révérence des suites d’une crise cardiaque, jeudi 11 juin 2020 à 20 heures précises chez lui à Sangoyah mosquée dans la commune de Matoto, à Conakry.

Âgé de 74, il a été inhumé dans la stricte intimité familiale, ce vendredi 12 juin 2020 à 10 heures en présence de quelques amis du défunt au cimetière de son quartier tout de sa concession.

L’illustre défunt laisse derrière lui une femme et cinq enfants inconsolables qui vivent entre les États-Unis d’Amérique et le Canada.

Feu Ambassadeur N’Fanly Cissoko fut le cousin germain du feu Fodé Moussa Sylla et du colonel de Gendarmerie Aboubacar Sidiki Sylla.

Retraité en 2004, le défunt fut pendant six ans (de 1998 à 2004) Ambassadeur et Directeur du Protocole d’État sous le régime de feu Général Lansana Conté.

Sans pouvoir traduire les véritables sentiments qui nous envahissent en cette douloureuse circonstance, car j’ai eu personnellement le privilège de déjeuner dans un restaurant de la place avec le défunt, j`adresse en mon nom et en ma famille, les condoléances les plus attristées à la famille biologique éprouvée, notamment à sa veuve, ses enfants et à mon homonyme colonel Aboubacar Sidiki Sylla et les assure de ma sympathie et de mon soutien indéfectible.

Puisse Dieu Le Tout Puissant et Miséricordieux, notre créateur, accorder à l’Ambassadeur N’Fanly Cissoko, Sa Sainte Miséricorde et l’accueillir en Son Vaste Paradis. Amina yarabi.

« A Dieu nous appartenons, à Lui nous retournons »

Aboubacar SAKHO, journaliste