New York : Alpha Condé appelle à se préparer pour le référendum en Guinée (vidéo)

VIDÉO. Enfin, il lâche le gros morceau. A New York où il séjourne en ce moment, le président Alpha Condé a appelé à se préparer à aller au référendum et aux élections [sans dire lesquelles]. Il l’a dit dimanche au cours d’une rencontre qui a eu lieu à l’imposant hôtel de Manhattan avec la puissante communauté guinéenne de New York, Philadelphie, Connecticut, New Jersey, Rode Island et Boston.

« (…) Je vous demande de vous organiser et de vous préparer pour le référendum et les élections. Ce qui veut dire que ceux qui n’ont pas leurs cartes d’électeurs doivent commencer à se recenser. (…) », a souligné le président Alpha Condé, très applaudi. Vidéo…

Amadou Tidiane Diallo, correspondant à Labé