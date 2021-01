New York : Aly Diané est désormais le Représentant Permanent de la Guinée auprès de l’ONU

Le poste vacant laissé par le défunt ambassadeur Kelètigui Fama Touré –décédé le 30 novembre dernier- est désormais occupé. Selon une note en ligne sur la page de la Mission permanente de Guinée auprès de l’ONU, Aly Diané est désormais le Représentant Permanentent de la République de Guinée auprès des Nations Unies à New York.

« Diplomate de carrière, M. Aly Diané a occupé plusieurs postes de responsabilité au Ministère des Affaires Etrangères notamment : Directeur Général du Protocole, Directeur des Affaires Politiques et Culturelles et Secrétaire Général dudit Ministère. Jusque-là Ambassadeur de Guinée au Canada, Excellence Monsieur Aly Diané a été auparavant Ambassadeur, Représentant Permanent de la République de Guinée à Genève, en Suisse. Ambassadeur Aly Diané a rejoint son poste à New York à un moment où notre pays s’apprête à prendre officielle la tête du Groupe des 77 + la Chine », indique la note qui informe que la cérémonie de prise de fonction est prévue le 18 janvier 2021 à New York.