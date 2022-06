New York : Cellou Dalein Diallo est arrivé aux États-Unis en provenance de Dakar

Comme annoncé, le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) est arrivé ce mardi 14 juin, aux États-Unis d’Amérique, en provenance de Dakar, au Sénégal.

A bord de la compagnie Air France, Cellou Dalein Diallo a atterri à 13 heures 50 minutes (Heure de New York) à l’aéroport international JFK de New York.

Précédé d’Elhadj Chérif Bah, d’Elhadj Djouma Bah, tous hauts responsables de l’UFDG, Cellou Dalein a été accueilli par plusieurs membres de son parti venus du Canada et d’autres villes des États-Unis.

Ce mercredi 15 juin, un grand dîner gala de reconnaissance et d’appréciation est prévu de 18 heures à 23 heures (Heure de New York) à l’honneur du président de l’UFDG, Cellou Dalein Diallo.

Après les États-Unis d’Amérique, le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) se rendra au Canada.

Sadjo Bah