New York. C’est parti pour le sommet extraordinaire de la Cedeao [photos]

Le sommet extraordinaire de la Cedeao a débuté ses travaux mercredi dans l’après-midi à [866 United Nations Plaza] de New York, la plus grande ville américaine. Cette rencontre très attendue sur la situation politique en Guinée et au Mali se tient en marge de la 77è Assemblée générale de Nations Unies.

Sous la présidence de Umaro Sissoco Embaló, président en exercice de la Cedeao et président de la Guinée-Bissau, la rencontre qui a commencé à 17h30 [2h30 TU] enregistre la présence de plusieurs dirigeants ouest-africains dont entre autres l’Ivoirien Alassane Ouattra, le Gambien Adama Barrow mais aussi le Sénégalais Macky Sall.

Bangalys Steve Touré, depuis New York