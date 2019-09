New York: grande mobilisation pour Alpha Condé le jour de son intervention aux Nations Unies

Une mobilisation monstre, un service de sécurité impressionnant, et une ambiance bon enfant, tel était le décor devant les grilles des Nations Unies à l’intersection entre la 1ère avenue et la 47ème rue de Manhattan ce mercredi 25 septembre 2019, le jour d’intervention du président Alpha Condé devant les chefs d’Etat et de gouvernent de la planète à l’occasion de la 74ème session de l’Assemblée générale de l’ONU.

Ce jour, devant le bâtiment en verre de Manhattan, outre les ressortissants de la Guinée, il y avait des résidents d’autres pays venus, soit pour acclamer leurs dirigeants ou pour exprimer leur ras-le-bol de leurs gouvernances.

Mais c’est la présence des Guinéens qui a attiré l’attention de tous les observateurs. Puisque les deux bords de la rue étaient occupés d’un côté par les partisans du régime d’Alpha Condé et de l’autre côté par ceux qui s’opposent à l’idée d’une nouvelle constitution.

Pour l’occasion, les militants et supporteurs du projet d’une nouvelle constitution du Professeur Alpha Condé et les gilets rouges du Front national pour la défense de la démocratie (FNDC) se sont déplacés massivement.

On se souvient encore de l’accueil historique organisé par les adeptes du changement en faveur du locataire de Sékhoutouréya en septembre 2011 devant les Nations-Unies que le Professeur Alpha Condé qualifiera d’inoubliable lors d’un conseil des ministres.

Rebelote : ce mercredi 25 septembre 2019, les Guinéens se sont massivement mobilisés devant les Nations Unies comme en 2013. Cette fois encore en deux groupes différents qui étaient face à face: l’un pour acclamer le président Alpha Condé pour les actes de développement qu’il a posés depuis son arrivée au pouvoir et pour dire oui à une nouvelle constitution qu’on pouvait sur des pancartes; l’autre pour exprimer son opposition à une nouvelle constitution avec des slogans pour ternir l’image de la Guinée.

C’est dès 8 heures que les Guinéens ont commencé à rallier les lieux et ont fait le pied de grue jusqu’à 14 heures 30, l’heure de la fin de l’intervention du président Alpha Condé à la tribune des Nations Unies.

Vers 15 heures, il sortira des locaux des Nations Unies. Les services de sécurité n’ayant pas pris le risque de laisser le président guinéen de s’approcher de la foule, il viendra à quelques mètres de ses supporteurs pour les saluer et les remercier de la main pour leur mobilisation.

Les grandes lignes à retenir du discours du Professeur Alpha Condé sont entre autres les actes posés par sa gouvernance, l’aide aux femmes, le climat, l’énergie et la paix dans un monde plus juste, plus solidaire et plus équitable. D’ailleurs c’est ce qui lui a fait dire ceci : « un monde plus juste et solidaire a toujours fait partie de mes rêves ».

A en croire aux témoignages des journalistes de la place, les Guinéens qui soutiennent ce projet de constitution sont venus très nombreux de plusieurs Etats du pays de l’Oncle Sam et même du Canada pour non seulement réserver un accueil légendaire au locataire de Sékhoutouréya, mais aussi écraser devant la presse internationale, les gilets rouges du FNDC qui ne faisaient même pas le quart des militants du RPG et les supporteurs d’une nouvelle constitution. Les images sont édifiantes.

Cela a été réussi grâce à l’impulsion donnée aux bureaux du RPG-Arc-en-ciel de New York, Philadelphie… Washington par les responsables de la Coordination venus de Conakry et d’ailleurs à cet effet. Des responsables comme Lamine Sanoh, Oumar Barry, N’faly Sakho, Fanta Nabé, Maïmouna Barry, Cheick Traoré et Kesso pour ne citer que ceux-là ont beaucoup contribué à cette mobilisation monstre.

Aux environs de 20 heures on pouvait remarquer les va-et-vient des hommes du président dans les Corridors de l’hôtel Millenium Hilton, tels que le 2ème vice-gouverneur de la Banque Centrale Baidy Aribot, Hadja Aïssatou Bella Diallo conseillère chargée de la communication à la présidence, Capi Camara, Bilgate, Senkoum Kaba du protocole et le bouillant Bakary dit Bako.

Une heure plus tard, vers 21 heurs 30 de ce même mercredi 25 septembre le président de la République accompagné de son vaillant ministre des Affaires Etrangères et des Guinéens de l’Etranger, Mamadi Touré et de son Ambassadeur près des Nations Unies, Mme Sidibé Fatoumata Kaba, quittera son hôtel pour l’aéroport en partance pour Conakry.

N’en déplaise aux contempteurs du chef de l’Etat guinéen et aux éternels mécontents, cette visite du président de la République fut une réussite totale. Alpha Condé fera beaucoup de rencontres et signera beaucoup de contrats et d’accords avec les investisseurs et le gouvernement fédéral du pays de l’Oncle Sam.

Chapeau au ministre des Affaires Etrangères Mamadi Touré et aux deux Ambassadeurs Kerfala Yansané et Mme Sidibé Fatoumata Kaba pour leur diligence.

Nous reviendrons sur ces différentes rencontres.

Par Bangaly Condé « Malbanga »