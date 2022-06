New York : le discours enflammé de Cellou Dalein, piques à Gaoual…

Lors du dîner gala organisé hier à New York, le leader de l’UFDG Cellou Dalein Diallo n’a visiblement rien perdu de sa détermination à conquérir le pouvoir. Dans son discours enflammé de quelques minutes, M. Diallo dit qu’il ne reculera devant rien pour atteindre son objectif : le combat pour la démocratie en Guinée. Il dit devant un monde acquis à sa cause qu’un plan est préparé pour éliminer des politiques de la course à la présidentielle. Mais que cela ne marchera pas. Indiquant en poular que leurs secrets (ses adversaires) commencent à se savoir. Il fait ainsi allusion à l’audio attribué à Ousmane Gaoual Diallo dans lequel une voix explique le plan concocté pour éliminer Cellou Dalein Diallo à travers la Cour constitutionnelle.

A noter que le champion de l’UFDG n’a rien dit sur ses démêlées avec la justice où une convocation dort dans les tiroirs de la CRIEF.

Mediaguinee