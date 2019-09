New York : le FNDC a battu le pavé contre le changement de Constitution en Guinée (vidéo)

Les membres du FNDC ont réussi à mobiliser mardi à New York pour faire oublier l’échec de Washington. Venus en nombre plus important, des opposants au changement de Constitution ont battu le pavé dans la ville de New York, non loin du siège de l’ONU qui a ouvert dimanche dernier sa 74è session ordinaire à laquelle participe le président guinéen.

Les manifestants vêtus des t-shirts rouges -du FNDC- munis de pancartes ont scandé des slogans hostiles au président Alpha Condé et à son système. « Amoulanfé » (qui signifie : ça n’aura pas lieu), « Non au 3è mandat » étaient entre autres slogans qui revenaient avec insistance.

