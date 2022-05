NFD : Abdourahmane Baldé rend le tablier !!!

C’est un départ qui pourrait marquer le parti de l’ancien ministre de la Jeunesse Mouctar Diallo. Abdourahmane Baldé, jusque-là président de la Commission communication du parti a décidé de suspendre tout au sein des NFD (Nouvelles forces démocratiques).

Dans une note parcourue par Mediaguinee, M. Baldé, enseignant et président du Parlement des jeunes de Guinée décide de se consacrer désormais à la plateforme « Patriotisme en Action » qui sera lancée sous peu et dont il est le coordinateur national.

« Chers compatriotes, responsables, militants et sympathisants du grand parti Nouvelles Forces Démocratiques NFD, c’est avec un cœur serré que je vous annonce ma décision de suspendre mes fonctions de président de la commission communication du parti.

Mes nouvelles fonctions n’étant pas compatibles avec mes obligations au sein des NFD, je me retire en toute responsabilité et vous souhaite pleins succès pour la suite », a annoncé Abdourahmane Baldé qui a rejoint le parti en mars dernier.

Mayi Cissé