Niger: attaque jihadiste meurtrière dans l’Est le jour des municipales

Au moins 27 personnes ont été tuées dans la nuit de samedi à dimanche dans une attaque “d’une barbarie inouïe” attribuée aux jihadistes de Boko Haram dans le sud-est du Niger, quelques heures avant l’ouverture des scrutins municipaux et régionaux dans le pays.

“Il y a officiellement eu 27 morts, des blessés et quelques disparus dans cette attaque qui est l’oeuvre de Boko Haram”, a affirmé à l’AFP un responsable du département de Bosso, dont relève le village de Toumour où a eu lieu l’attaque, dans la région de Diffa, près de la frontière avec le Nigeria.

Un élu local, qui a évoqué une “barbarie inouïe”, a souligné que le village avait été détruit à “60%”.

Ce massacre est survenu au moment des élections municipales et régionales dans le pays et à deux semaines de la présidentielle du 27 décembre, qui verra le président Mahamadou Issoufou quitter le pouvoir après deux mandats.

Quelque 7,4 millions de Nigériens étaient appelés à élire leurs conseillers municipaux et régionaux dans les 266 communes du pays, pour ce double scrutin repoussé à plusieurs reprises depuis 2016.

Les bureaux ont fermé en fin de journée et le vote s’est bien déroulé dans l’ensemble du pays, selon la commission électorale nationale, qui a a commencé à centraliser dimanche soir à Niamey les résultats.

“Ces élections constituent une répétition avant les scrutins législatif et présidentiel du 27 décembre”, censées donner lieu à la première transmission du pouvoir sans violence dans l’histoire de cette ancienne colonie française, a estimé la président Issoufou.

Mais de nombreux électeurs vivant dans des zones affectées par les attaques jihadistes qui frappent depuis 2015 l’Ouest et le Sud-Est du pays n’avaient pas pu être enregistrés.

– Arrivés à la nage –

Le vote n’a pu se tenir à Toumour en raison de l’attaque.

“Certains victimes ont été tuées ou blessés par balles d’autres calcinées à l’intérieur des cases totalement consumées par les flammes d’un énorme incendie provoqué par les assaillants”, a expliqué le responsable du département, qui a requis l’anonymat.

Il a précisé que près d’un millier de maisons avaient été incendiées, ainsi que le marché central de la ville.

“Les assaillants dont le nombre est estimé à près de 70 sont arrivés à Toumour vers 18h45 locales (17H45 GMT) à pied, après avoir traversé à la nage (les eaux du lac Tchad) et ont sévi pendant trois heures”, a-t-il raconté. “Ils ont d’abord attaqué la résidence du chef traditionnel qui a pu leur échapper in extremis”.

Le groupe jihadiste Boko Haram, né au Nigeria en 2009, a établi des bases sur certains des multiples îlots parsemant le lac Tchad, une vaste étendue marécageuse à la frontière entre le Nigeria, le Tchad, le Niger et le Cameroun.

Depuis 2016, le groupe Boko Haram s’est divisé en deux factions: celle d’Abubakar Shekau, le chef historique du groupe, et l’Etat islamique en Afrique de l’Ouest (Iswap), affilié à l’EI.

Les autorités nigériennes ne font pas la différence entre les membres de Boko Haram et de l’Iswap, qualifiant tous ces combattants jihadistes comme des éléments de Boko Haram.

– 300.000 déplacés et réfugiés –

“Ils (les assaillants) ont fait irruption vers 19 heures en grand nombre en criant +Allah akbar+ (Dieu est le plus grand), en tirant et en mettant le feu aux habitations”, a témoigné sur Facebook un habitant de Toumour.

“Boko Haram a tout incendié, nous avons tout perdu, il ne me reste plus que la chemise que je porte et il y a eu beaucoup de pertes en vie humaines”, crie un autre habitant dans une vidéo tournée sur des ruines d’habitations réduits en cendres.

Le gouverneur de Diffa, Issa Lémine, s’est rendu dimanche à Toumour pour assister aux funérailles des victimes, ont indiqué ses services à l’AFP.

La région de Diffa abrite selon l’ONU 300.000 réfugiés nigérians et déplacés nigériens, fuyant depuis 2015 les exactions des jihadistes.

Diffa, la capitale régionale de 200.000 habitants située à la frontière avec le Nigeria, a été attaquée à quatre reprises en mai.

Malgré les annonces récurrentes de victoires militaires, Boko Haram et l’Iswap continuent à sévir – les groupes sont responsables en onze années d’insurrection de la mort d’au moins 36.000 personnes et de quelque deux millions de déplacés, selon l’ONU.

Outre Boko Haram, le Niger doit faire face, dans l’Ouest, à ses frontières avec le Mali et le Burkina, à des attaques des groupes jihadistes sahéliens, dont l’Etat islamique au Grand Sahara (EIGS).

AFP