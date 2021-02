Niger : depuis Zinger, Mahamane Ousmane chauffe ses partisans, réclame sa victoire

L’opposant et ancien président du Niger Mahamane Ousmane qui revendique toujours la victoire du second tour de la présidentielle du 21 février dernier avec 50,30% face à Mohamed Bazoum était ce samedi face à la presse.

Depuis son Zinder natal, grande ville située à environ 900 km de la capitale Niamey, le candidat du RDR-Tchanji a réclamé le recomptage des voix dans certaines régions notamment Diffa, Tahoua et Maradi. Il a aussi affirmé ne pas être d’accord avec les résultats provisoires donnés par la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) et assuré qu’il exercera son droit constitutionnel. Non sans appeler à la libération sans délai des tous les détenus.

Convaincu de sa victoire, il invité les citoyens à préserver leur vote et dit craindre que la situation de frustration, l’injustice et les menaces ne conduisent à la révolte qui va aboutir à la déstabilisation politique du Niger. “Les arrestations indues créent des frustrations”, souligne-t-il.

La Ceni a désigné l’ancien ministre Mohamed Bazoum, candidat du Pnds Tarayya (au pouvoir) vainqueur de la présidentielle avec 55,75% des voix.

Bangaly Steve Touré, envoyé spécial au Niger