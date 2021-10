Niger : la délégation du FNDC reçue par l’ancien président Issoufou Mahamadou

🛑COMMUNIQUÉ FNDC🛑La délégation du Front national pour la défense de la constitution Guinéenne FNDC présente au Niger [ Niamey] dans le cadre d’une mission sous régionale a été reçue ce Jeudi 21 octobre par SEM Issoufou Mahamadou, ancien Président du Niger, ancien président en exercice de la CEDEAO, Président de la Fondation Issoufou Mahamadou (FIM) pour la Démocratie et la Paix.

Les échanges étaient axés sur :

– Le défi de l’encrage démocratique en Afrique notamment en Guinée et dans la sous région.

– Le processus de transition en cours en Guinée pour une implication efficace des différents acteurs.

– La lutte du FNDC contre les 3ème mandats et son rôle dans la transition.

– La place et la contribution de la jeunesse guinéenne en particulier et celle africaine en général dans la lutte pour l’instauration de la démocratie à travers la mise en place d’institutions solides pouvant garantir un état de droit de justice pour tous.

Pour finir, le président Issoufou a félicité et remercié le FNDC pour son combat en faveur de la démocratie en Guinée et la démarche entreprise depuis quelques semaines dans le cadre de la diplomatie citoyenne, tout en réitérant l’engagement de sa Fondation à accompagner le peuple de Guinée dans cette phase décisive de stabilisation.

Les deux parties se sont engagées à maintenir un contact permanent pour le suivi du processus de transition en cours en Guinée.

La rencontre a pris fin dans un climat de convivialité.

La Coordination Nationale du FNDC