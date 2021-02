Niger : l’opposant Cellou Dalein félicite Bazoum, le candidat du pouvoir

Le président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), Elhadj Cellou Dalein Diallo a dans un post sur Facebook adressé ses chaleureuses félicitations à Mohamed Bazoum, le candidat du pouvoir, pour sa brillante élection à la Présidence du Niger et lui a souhaité »plein succès dans l’exercice de cette haute fonction »..

J’adresse mes chaleureuses félicitations à Mohamed Bazoum pour sa brillante élection à la Présidence du #Niger et lui souhaite un plein succès dans l’exercice de cette haute fonction. Je saisis cette opportunité pour rendre hommage au Président Issoufou qui a eu l’humilité et le courage de respecter son serment et la Constitution de son pays dans une #Afrique où les parjures et les tripatouillages de Constitutions pour s’éterniser au pouvoir sont légion. Il sort par la grande porte et rentre définitivement dans l’histoire en favorisant, 60 ans après l’indépendance, la première #alternance#démocratique dans son pays”, a écrit M. Diallo, principal opposant du président guinéen Alpha Condé.

Mamadou Yaya Barry