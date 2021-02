Niger/Sani Issoufou à Mediaguinee : « Bazoum est le meilleur choix… »

[INTERVIEW EXCLUSIVE] C’est au siège de son parti, le Parti Nigérien pour la Démocratie et le Socialisme (PNDS, au pouvoir) que le jeune directeur de campagne, Sani Mahamadou Issoufou, reçoit Mediaguinee pour faire le bilan de la campagne électorale. A quelques heures du vote du second tour de la présidentielle au Niger, son candidat part comme grand favori pour remporter ce second tour.

Le dimanche 21 février 2021, les 7 400 000 d’électeurs doivent départager Mohamed Bazoum, candidat du parti au pouvoir et l’ancien président Mahamane Ousmane.

Mediaguinee : Quel bilan faites-vous de la campagne électorale ?

Sani Issoufou : La campagne électorale s’est bien déroulée pour nous. Nous sommes très satisfaits de la tournée que le candidat Bazoum a réalisée dans tout le pays. Il est allé à la rencontre des Nigériens. Je pense pouvoir dire, sans me tromper, que les Nigériens vont sortir massivement pour aller voter le 21 février prochain pour le candidat Bazoum.

Mediaguinee : Quels sont les thèmes abordés durant cette campagne électorale ?

Sani Issoufou : La continuité, la paix, la stabilité et la sécurité. Nous avons parlé des vrais problèmes de notre pays.

Mediaguinee : Pensez-vous que le scrutin sera transparent ? Les partisans du candidat Ousmane parlent déjà de fraudes massives que vous comptez mettre en place le jour du vote ?

Sani Issoufou : La Commission électorale nationale indépendante ( CENI ) a pris toutes les dispositions pour que le scrutin soit transparent. Je suis persuadé que le vote aura lieu dans les meilleures conditions. Il ne faut pas oublier que l’opposition est représentée dans toutes les structures de la CENI. Elle est associée à toutes les décisions. Je saisis cette occasion pour saluer l’énorme travail accompli par la CENI en dépit du contexte sécuritaire.

Mediaguinee : Pourquoi voter Bazoum?

Sani Issoufou : Bazoum est le meilleur choix. C’est le choix de la modernité, de l’expérience. Il est le seul capable de développer le Niger dans la paix et la stabilité.

Bangaly Steve Touré, envoyé spécial au Niger