Nigéria vs Guinée : Paul Put titularise Naby Keita

Pour le match opposant ce mercredi à 14h30 la Guinée au Nigeria au compte de la 2è journée des matchs de poule de la 32è édition de la CAN 2019, le Syli national connait un changement dans son classement.

Selon une note de la Fédération Guinéenne de football, Paul Put a opéré des changements dans son onze de départ. Aly Keita est mis sur le banc et c’est Ibrahima Koné qui est préféré par le technicien belge. En défense, Ernest Seka remplace Julian Jeanvier et au milieu de terrain Naby Keïta est aussi titulaire en lieu et place de Mady Camara

Voici le onze de la Guinée :

Gardien : Ibrahima Koné

Défenseurs : Issiaga Sylla – Simon Falette – Ernest Seka – Michael Dyrestam –

Milieux : Ibrahima Cissé – Amadou Diawara – Naby Keïta

Attaquants : Ibrahima Traoré – François Kamano – Sory Kaba