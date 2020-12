Ninguélandé (Pita) : il tabasse son enfant et le tue

Ce drame s’est produit le vendredi 4 décembre dernier, dans le district de Kouroubalagal, sous-préfecture de Ninguélandé, préfecture de Pita, mais n’a été rendu public que ce lundi 07 décembre par l’un des conseillers communaux. Selon nos informations, c’est un apprenti chauffeur, âgé d’une vingtaine d’années, du nom de Amadou Sadio, qui est pointé du doigt dans cette affaire d’infanticide. Le jeune aurait récupéré l’enfant de 3 ans, conçu hors mariage des mains de sa mère dans la nuit du jeudi, avant de commettre l’irréparable.

« Le jeune et la mère de la victime ne sont pas mariés. L’enfant a trois ans. C’est le matin du vendredi que des passants ont vu l’enfant inanimé couché à la terrasse de la maison de son père. Les gens se sont aussitôt réunis et nous avons trouvé que l’enfant est mort. Comme la porte de la chambre du jeune était fermée, elle a été cassée devant les autorités mais le jeune n’y était pas. Nous avons informé les autorités, les médecins et la sécurité. L’autopsie du corps de l’enfant a révélé qu’il a été étranglé, qu’il a subi des coups à la tête et au dos. Le corps a ensuite été restitué à la famille pour être inhumé », a expliqué Mamadou Yaya Diallo.

Poursuivant, le conseiller communal de Ninguélandé a précisé qu’aux dernières nouvelles, le jeune incriminé a été mis aux arrêts et se trouve actuellement au commissariat central de police de Pita.

« Lorsque nous avons constaté que l’incriminé a pris la fuite, nous avons informé les citoyens de tous les villages voisins. Les chauffeurs en partance pour Conakry nous ont informés qu’ils l’ont aperçu dans le district de Kouroubalagal. Ce sont eux qui l’ont arrêté et l’ont remis à la police. Selon lui, il n’a pas tué l’enfant. Mais nous lui avons demandé alors pourquoi il a pris la fuite. Actuellement, il est en détention à Pita », conclut Mamadou Yaya Diallo.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

620 44 25 83