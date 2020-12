‘’Noël c’est la fête de l’amour, de la paix, de la fraternité’’ dit Monseigneur Vincent Koulibaly

En Guinée, malgré la crise sanitaire qui secoue le monde, les fidèles chrétiens ont accompli leur devoir religieux en célébrant la fête de Noël dans les églises ce 25 décembre. A la cathédrale Sainte-Marie de Conakry les fidèles étaient dans la ferveur religieuse.

Monseigneur Vincent Koulibaly archevêque de Conakry a donné la signification de Noël avant de lancer un message d’amour et de paix à l’endroit des Guinéens.

« Noël c’est la fête de la paix, de la fraternité, de la concordance. Et Dieu voudrait que nous puissions vivre. Cette vie se fait de façon concrète, il y a d’abord au niveau du cœur, que la haine laisse la place à l’amour, l’amour sans condition, gratuit et généreux. Ensuite il y a aussi à voir le contexte dans lequel nous vivons, nous devons nous donner la main pour avancer ensemble sur le chemin du développement. Après l’investiture et l’installation du chef de l’État, il a tendu la main aux acteurs socio- politiques de la Guinée. On souhaite que tous accueillent favorablement cette main tendue du chef de l’État pour que les Guinéens soient ensemble, pour qu’ils avancent ensemble. Aucun parti ne peut réussir tout seul. Et je souhaite aussi que Dieu soutienne tous les acteurs socio-politiques dans la concrétisation de leur volonté politique, de leur volonté de développement, de fraternité et de prospérité que ça ne soit pas de vains mots mais des réalités pour le bonheur de notre pays qui a tant souffert. Je souhaite joyeux Noël à tous les chrétiens du monde », conclut-il.

Les fidèles chrétiens expriment leurs sentiments de joie.

« Je suis content de célébrer cette fête de Noël. Il y a des gens qui n’ont pas vu ce jour, il y a des gens qui n’ont pu manifester leur joie. Ils n’ont pas pu sortir de chez eux quant à nous, nous avons eu cette chance. Je remercie le bon Dieu qui m’a accordé cette grâce », s’est ainsi exprimée Victorine Loua.

« Aujourd’hui, je suis dans la grande joie non seulement pour moi mais aussi pour tous les enfants du monde entier, car aujourd’hui tous les chrétiens catholiques célèbrent la naissance de Jésus Christ notre sauveur. La naissance du Christ est une grande joie, car le Christ s’est fait l’un de nous en prenant la chaire comme nous », a dit Marie Simone Somadouno.

Monseigneur Vincent Koulibaly a aussi formulé plusieurs vœux de prières pour les personnes malades de la Covid-19 et que Dieu mettent fin à cette pandémie.

Christine Finda Kamano (stagiaire)