Noël Kolomou, président de la CRIEF à ses collègues : « par moment, le prix à payer sera élevé »

Mise en place par les nouvelles autorités le 2 décembre 2021, la Cour de Répression des Infractions Economique et Financières (CRIEF) sera bientôt opérationnelle. En effet, ces membres au nombre de dix neuf (19) magistrats ont été officiellement installés ce vendredi 21 janvier 2022, par l’inspecteur général des services judiciaires et pénitenciers, Yaya Khairaba Kaba.

La cérémonie a été présidée par le Premier ministre, Mohamed Béavogui qui avait à ses côtés plusieurs personnalités dont le président de la Cour suprême, le procureur général près la Cour d’Appel, des membres du gouvernement, parents et amis des nouveaux promus.

Dans son allocution de circonstance, le président de ladite cour, Noël Kolomou a tout d’abord exprimé sa profonde gratitude à l’endroit du président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya, pour avoir porté son choix sur sa personne, en vue de présider cette prestigieuse et stratégique cour.

« On se souviendra que dans un passé encore récent, des voix autorisées en des occasions parfois solennelles, ont indiqué en termes chiffrés les conséquences catastrophiques du fléau de la corruption sur le niveau de vie de notre population. La mise en place de la CRIEF sera alors l’occasion d’apporter une thérapie efficace à cette gangrène qui n’a que trop handicapé le développement socioéconomique de notre cher pays, la Guinée. Je voudrais affirmer ici, devant tous, que mon équipe et moi travaillerons avec détermination, courage et opiniâtreté, mais dans la légalité contre la délinquance économique et financière », dira entre autres le patron de la CRIEF.

Poursuivant, il s’est adressé à ses collègues en termes : « Chers collègues membres de la CRIEF, en plus de vous tendre la main, je vous ouvre mon cœur et vous invite à former avec moi une équipe soudée, prête à aller au front, pour un combat patriotique et sans merci contre les fossoyeurs de notre économie nationale. Je vous invite également au courage, celui nécessaire contre les tentatives d’intimidation voire de menaces de tous genres. Par moment, le prix à payer sera élevé, mais nous ne devrions jamais oublier le privilège que constitue aujourd’hui la possibilité pour chacun de nous, d’écrire une nouvelle page de l’histoire judiciaire de la Guinée. La tâche s’annonce longue et exigera de chacun de nous de la persévérance, une loyauté sans faille à notre sacerdoce de magistrats, mais surtout une volonté ferme à résister à toutes les tentatives malsaines de la compromission, qui ne manqueront surement pas… »

Quant au Premier ministre, il a au nom du président de la transition rassuré les membres de la CRIEF de l’accompagnement sans faille pour leur permettre d’atteindre les objectifs escomptés.

Youssouf Keita