Noël : les mots de Sékou Koundouno (FNDC) aux Guinéens

Joyeux Noël à tous les Guinéens !

Que Dieu fasse que ce jour rassemble la nation.

Ce jour est l’occasion d’appeler au rassemblement des Guinéens, au delà des affaires sociales et politiques. J’adresse une pensée particulière à tous ceux qui sont morts tragiquement cette année et une pensée à leurs familles qui ont tant souffert. Que ces familles puissent se rassembler et faire le deuil de leurs disparus. Ils ne sont pas partis en vain. Rendons leur hommage.

La fin de l’année est aussi le moment de faire le bilan de la précédente et de faire des vœux pour la suivante.

Grâce à la lutte et l’espoir des Guinéens, notre dictateur a été chassé du palais présidentiel par les forces spéciales. Saluons les militaires qui ont rendu ce rêve possible et qui ont fait chuter le président inconstitutionnel. Ces militaires ont fait preuve de courage, de sacrefice ultime et ont su rassembler le pays par cet acte.

La transition a commencé par une joie des Guinéens qui était palpable. Cela faisait longtemps que le peuple n’avait pas manifesté autant de bonheur et d’unité.

La lutte contre la corruption, l’impunité et tous les actes répréhensibles doit s’accélérer. C’est notre vœu de fin d’année. Que tous les acteurs agissent avec pondération et responsabilité pour que cette transition atteigne ses objectifs et que les épisodes tragiques que nous avons connus ne se répètent pas. La nation guinéenne dans sa totalité doit agir en ce sens.

Que le CNRD et Mamadi Doumbouya puissent accomplir les missions qu’ils se sont données, afin que chacun de nos concitoyens puisse enfin vivre dans la paix et la prospérité. En 2022, ils auront l’occasion de rentrer dans l’histoire comme ceux qui ont ramené la paix et la démocratie à la Guinée. Qu’ils saisissent cette chance. Ce serait notre plus beau cadeau.

J’adresse mes vœux à tous les Guinéens de Conakry à Nzerekore, en passant par Kakan et Labé.

Vive la Guinée !

SEKOU KOUNDOUNO RESPONSABLE DES STRATÉGIES ET PLANIFICATION DU FNDC

MEMBRE DU RÉSEAU AFRIKKI NETWORK