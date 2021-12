Noël. Mamadi Doumbouya aux chrétiens : « je vous invite à la prière pour la Guinée entière » (vidéo)

Le 25 décembre de chaque année, les chrétiens du monde entier célèbrent la fête de Noël, qui marque la naissance de Jésus Christ de Nazareth.

A Conakry, les chrétiens de la cathédrale Sainte-Marie de Kaloum ont célébré Noël en présence du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, accompagné de ses proches coolonel Amara Camara et Djiba Diakité.

Au cours de son intervention très applaudie, le chef de l’Etat guinéen a invité les chrétiens à prier pour la Guinée entière.

«Chers frères et sœurs de la foi chrétienne, c’est avec une immense joie que je prends la parole dans ce temple béni de Dieu. Noël qui nous réunit ici ce matin est communion fraternelle, c’est aussi un symbole de paix, de joie et d’espérance. Des valeurs dont notre pays a besoin pour réunir tous ses enfants en vue d’un développement harmonieux. .Je tenais à être parmi vous ce matin, dans cette cathédrale Sainte-Marie, pour vous passer ce message et vous inviter à la prière pour la Guinée entière, notre pays qui s’assume et qui s’accepte dans une autre laïcité véritable. Je vous remercie, joyeux Noël», a dit le colonel avant de pendre congé des fidèles.

Christine Finda Kamano