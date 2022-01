Nomination de Bakary Keïta au CNSP : « Bakary m’avait consulté et je l’avais encouragé à accepter sous réserve de… », a réagi Cellou Dalein Diallo

Le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a réagi à la nomination de Bakary Keïta, désormais ex responsable des jeunes du parti, au poste de Directeur général du centre national de surveillance des pêches (CNSP).

A travers sa page Facebook, Cellou Dalein Diallo a d’abord félicité Bakary Keïta pour sa nomination avant de formuler des prières pour lui afin qu’il puisse être à la hauteur de la mission et de la confiance placée en lui par le CNRD.

Contrairement à Ousmane Gaoual Diallo, le président de l’UFDG indique que Bakary Keïta l’avait informé de sa nomination et qu’il l’avait même encourager à accepter le poste sous réserve qu’il reste fidèle à l’UFDG et à ses valeurs.

« Je félicite Mohamed Bakary pour sa désignation au poste important de Directeur Général du Centre National de Surveillance des Pêches (CNSP).

Que Dieu lui donne la force et l’intelligence de rester fidèle aux convictions qu‘il a toujours défendues à l’UFDG, d’être à la hauteur de la mission et digne de la confiance qui vient d’être placée en lui par le CNRD.

Lorsque la proposition de le nommer à ce poste lui a été faite, Bakary m’avait consulté et je l’avais encouragé à accepter sous réserve qu’il reste fidèle à l’UFDG et à ses valeurs », a réagi Cellou Dalein Diallo.

Bakary Keïta est le troisième cadre de l’UFDG à être nommé par le CNRD après Ousmane Gaoual et Safa Tounkara.

Sadjo Bah