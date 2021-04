Nomination de Zalikatou : “quand c’est Alpha qui est président, même s’il envoie le Pape ça ne changera rien”

Dans un décret jeudi sur les ondes d’État, le Président de la République a procédé à la nomination au poste de ministre de la citoyenneté et de l’unité nationale, de Dr Zalikatou Diallo. Une décision qui laisse indifférents certains acteurs de la scène politique qui considèrent cette nomination comme un non-lieu. C’est le cas de Saïkou Yaya Barry, secrétaire exécutif de l’Union des Forces Républicaines (UFR) qui estime que cette nomination ne changera absolument rien à la gouvernance du Président Alpha Condé.

« Ça ne changera absolument rien au système Alpha. Ça ne changera absolument rien. Si ça devait changer quelque chose c’était avec Gassama Diaby. Ça ne peut pas changer, nous sommes dans un pays où Alpha a instauré un système qui se résume à lui. Tout se résume à Alpha. Donc ça ne changera absolument rien. Il gère le pays par téléphone, il gère le pays selon ses humeurs et ce n’est pas l’État qui l’intéresse, c’est sa personne. Ça ne changera pas. Donc évitez de penser que ça peut changer quelque chose. Absolument rien. Il va ramener mille personnes, quand c’est Alpha qui est président même s’il envoie le Pape ça ne changera rien dans ce pays. Si les guinéens n’arrivent pas à comprendre cela nous continuerons à souffrir, ça parce qu’il nous divise, on est divisé, on est un peu idiot pour comprendre », déclaré Saïkou Yaya Barry.

Maciré Camara