Nomination de Fodé Bangoura: « c’est un opposant versatile qui est plus proche de Sékhoutouréya que de l’opposition”(Bogola Haba)

Keamou Bogolo Haba, Secrétaire exécutif de l’ANAD, a profité de son passage dans l’émission “Mirador” de la Radio FIM FM, de ce lundi 24 mai 2021, pour poser des préalables avant de participer au dialogue si éventuellement ils sont appelés autour de la table et donner son avis sur la nomination de M. Fodé Bangoura comme secrétaire permanent du cadre permanent du dialogue politique et Social en Guinée.

« Je crois que nous avons été clairs. M. Alpha Condé est dans un agenda de consolidation de son 3ème mandat évidemment forcé, il est en train de créer pas mal d’institutions pour le consolider, que ça soit le chef de file de l’opposition ou ce cadre de dialogue, où il est en train de créer d’autres choses. Tout cela rentre dans le même agenda. La nomination de Fodé Bangoura ne fait pas exception à cette règle qui est la consolidation du 3ème mandat. Par contre, concernant la personne de Fodé Bangoura que je connais très bien…c’est un opposant versatile qui est plus proche de Sekhoutouréya que de l’opposition, ça c’est la personne de Fodé Bangoura. », a-t-il fait savoir.

À en croire M. Haba, pour qu’il y ait consultation ou dialogue, il faut qu’il y ait un conflit. « Et nous, depuis 2019, nous avons perçu de manière préventive un conflit avec Alpha Condé et son clan qui voulait attaquer la constitution de manière préventive et de manière préventive le FNDC a été créé pour dire attention c’est un conflit récent et on a demandé à ce que les Guinéens se retrouvent pour qu’il y ait une alternance avant le 21 décembre 2020. Et évidemment, ce conflit est devenu une réalité notamment avec l’annonce de la nouvelle constitution du 22 mars et tout ce qui fait partie comme mascarade. Et c’est ça que nous connaissons, le conflit qui oppose M. Alpha Condé au peuple de Guinée, par conséquent le FNDC et l’ANAD. », explique le secrétaire exécutif de l’ANAD.

Avant d’aller autour la table, M. Haba pose des préalables « Si aujourd’hui M. Fodé Bangoura a la possibilité de dire à M. Alpha Condé ‘’revenons à la case de départ au 21 décembre 2020, nous nous sommes prêts à s’assoir autour d’une table et discuter de ce qui doit être le remplacement. La question sera est-ce que nous installons Cellou Dalein Diallo à Sekhoutoureya parce qu’il est élu et il y a d’autres qui estiment comme Sidya et consorts qui devaient participer à des nouvelles élections, ils n’ont pas participé, ils veulent qu’on aille vers des nouvelles élections. Et il y en a qui demandent une transition. Le débat sera maintenant de savoir quoi faire.»

Mamadou Yaya Barry