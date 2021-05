Nomination de Fodé Bangoura : ‘’il a accepté quelque chose qui ne peut pas avancer’’ (Saikou Yaya de l’UFR)

L’Union des Forces Républicaines (UFR) de Sidya Touré à travers son secrétaire exécutif vient de réagir à la nomination de l’ex-coordinateur des actions gouvernementales sous le règne du feu Général Lansana Conté, Fodé Bangoura au poste du secrétaire permanent du cadre permanent de dialogue politique et social.

Contacté ce samedi, 22 mai 2021 par notre rédaction, Saikou Yaya Barry a tout d’abord annoncé que l’UFR ne sera pas partie prenante dans ce cadre de dialogue permanent mis en place par le président Alpha Condé, avant de prédire l’échec de la mission confiée au président du parti PUP, Fodé Bangoura.

« (…) On ne peut pas mettre notre pays dans un dialogue continuel. Ça doit se consolider par une conclusion dont les résolutions doivent être appliquées. Malheureusement, il ya eu beaucoup de dialogues politiques en Guinée, et le gouvernement a refusé catégoriquement d’appliquer les conclusions de ces dialogues là. Est-ce qui nous prouve que ce qui va se faire va être respecté ? Rien du tout. Alors à l’époque, on avait les participants comme l’Union européenne. Aujourd’hui, il (Alpha Condé) crée un cadre à lui seul pour demander aux politiques de venir assister à un semblant de dialogue. Nous, nous ne sommes pas parties prenantes. Et je suis désolé que Fodé Bangoura accepte cela étant politique lui-même. J’ai beaucoup de considération et de respect pour l’homme, mais je dis qu’il a accepté quelque chose qui ne peut pas avancer et c’est dommage », déclare-t-il.

Elisa Camara

