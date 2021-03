Nomination de Kouyaté à la Primature : ‘’Mamadou Sylla n’a rien dit de faux’’ (Ansoumane Bangoura)

Récemment, Lansana Kouyaté et l’homme d’affaires, Elhadj Mamadou Sylla se sont lancés des piques par médias interposés à propos de la nomination en 2007 du premier à la Primature.

Selon le journaliste chroniqueur Ansoumane Bangoura qui était un proche collaborateur d’Elhadj Mamadou Sylla au moment des faits, l’homme d’Affaires Mamadou Sylla a été un acteur décisif, pour l’arrivée de Kouyaté à la tête du Gouvernement de Consensus.

« J’ai suivi Mamadou Sylla dans une interview consacrée aux conditions qui ont prévalu, en 2007, à la nomination de Lansana Kouyaté à la Primature .Je confirme son récit. A l’époque, j’étais très proche de lui dans le cadre d’une ONG dont il était le président et moi, le secrétaire administratif. Je confirme qu’il a été un acteur décisif, pour ne pas dire l’acteur principal de l’arrivée de Kouyaté à la tête du Gouvernement de Consensus. J’ai suivi et même vécu des péripéties du processus de la nomination et du départ de Lansana Kouyaté du pouvoir. Ce débat me semble superflu, dérisoire. Mais, tant qu’à faire, Mamadou Sylla n’a rien dit de faux », dit-il.

