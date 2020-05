Nomination de Mamady 3 Kaba à la CENI : ‘’le décret n’est pas légal’’ (Lansana Kouyaté)

Sur la radio Espace Fm ce mardi, 19 mai, dans son émission ‘’les Grandes Gueules’’, le président du Parti de l’Espoir pour le Développement National (PEDN), Lansana Kouyaté s’est prononcé sur la nomination du juriste Mamady 3 Kaba à la commission nationale électorale nationale indépendante (CENI) en remplacement de Me Amadou Salif Kébé, décédé.

Selon lui, le décret nommant Mamady 3 Kaba est illégal. Il justifie ces propos par le fait qu’il ne revenait pas au conseil national des organisations de la société civile guinéenne (CNOSCG) de désigner le remplaçant de l’ancien patron de la CENI.

« La loi devrait toujours être notre recours. C’est un décret, je crois du mois de mai 2020 qui a désigné comme commissaire à la CENI en remplacement de Salif Kébé, monsieur Mamady 3 Kaba. C’est un décret du Président de la République, mais ce décret, n’est pas légal. Parce que je vais rappeler que l’article 11, si j’ai bonne souvenance, de la loi 044 du mois de juillet 2018 portant sur la CENI dit qu’en cas de vacance consécutive à un décès, il est procédé au remplacement dans les mêmes conditions que celles de la désignation du défunt pour le reste du mandat en cours. Voilà ce que la loi dit. En clair, Me Salif Kébé, paix à son âme est venu du barreau de Guinée. Donc il ne fait aucun doute que son remplaçant doit venir du barreau de Guinée. Je crois que la Cour Suprême a été saisie et a fait un arrêt, je crois que c’étais au mois de mai. Et cet arrêt dit à peu près la même chose, que c’est le barreau de Guinée qui doit désigner. Quand on ne veut pas une loi, ne l’a prenons pas. Ça, c’est ma position et je le dis en âme et conscience sans aucune haine et sans appeler les uns et les autres à prendre des gourdins. Je veux dire là que tant que la primauté n’est pas donnée aux lois en Guinée ou dans n’importe quel pays, le pays ne marchera pas », dira-t-il.

Youssouf Keita