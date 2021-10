Nomination de quatre membres du gouvernement : de quoi se mêlent les éternels insatisfaits ? (Mandian Sidibé)

🛑Par Mandian Sidibé🛑NOMINATION DE QUATRE MEMBRES DE LA NOUVELLE ÉQUIPE GOUVERNEMENTALE : QUAND L’ESPRIT DE RASSEMBLEMENT ET D’UNITÉ NATIONALE GUIDE TOUS LES ACTES MAJEURS DU COLONEL-PRÉSIDENT

On le dira jamais assez ! Le Colonel Mamadi Doumbouya est un don de Dieu à la Guinée et aux Guinéens. Nonobstant les efforts titanesques déployés par Son Excellence Monsieur le Président de la République et la volonté avérée de celui-ci de changer radicalement la donne en Guinée, en termes de gouvernance bien entendu, certains esprits malins demeureront toujours insatisfaits.

Leur dessein inavoué est de tenter de distraire les nouvelles autorités du pays, alors que celles-ci sont désormais concentrées sur l’essentiel, tendant à sortir la Guinée de sa léthargie. Pourquoi piaffer d’impatience pour le dévoilement de la liste complète du nouveau gouvernement, alors que ceux qui font cette réclamation seront encore les premiers à criailler, en cas de précipitation débouchant sur de mauvais choix effectués par le Colonel-Président.

Qui veut voyager loin ménage bien sa monture, enseigne un adage populaire. Le Colonel Mamadi Doumbouya sait ce qu’il veut et fait pour le bonheur des Guinéennes et Guinéens. Aucune œuvre humaine n’est parfaite, notamment celles qui sont réalisées dans la précipitation. Qui va lentement et méthodiquement est assuré d’arriver à bon port.

Rien qu’à travers l’esprit génial de préservation de l’unité nationale, corroboré par les équilibres de tous ordres qui caractérisent la nomination, le 21 octobre 2021, des quatre premiers membres de l’équipe gouvernementale devant être pilotée par Mohamed Béavogui, transparaît éloquemment le rassemblement des Guinéens prôné par le CNRD sous la clairvoyante direction de Son Excellence le Colonel Mamadi Doumbouya.

Que la liste des membres du nouveau gouvernement soit partiellement ou globalement dévoilée, le plus important réside dans le choix judicieux des filles et fils de Guinée, qui seront à même de répondre efficacement aux nombreuses et légitimes attentes des Guinéens. C’est de cela qu’il s’agit.

Peu importent les voies et moyens légaux usités pour atteindre cet ultime objectif. Tout le reste n’est que synonyme de diversion et le jeune Colonel-Président n’a guère le temps de s’en préoccuper, puisque l’immensité et la complexité du chantier qui attend le sauveur de la République exigent beaucoup de sérénité, de concentration, de sérieux, de prises de contacts et d’abnégation. Alors, laissons le temps au temps, qui est le meilleur juge. C’est le résultat final qui comptera. Et, de ce point de vue, tous les espoirs sont grandement permis avec le Colonel Mamadi Doumbouya. Point de places pour les détracteurs !

Mandian SIDIBE

Journaliste, Ancien Directeur Général de la radio « Planète FM ».