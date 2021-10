Nomination de Yaya Sow aux Transports : ce que l’on sait…

Beaucoup de bruits courent autour de la nomination de Yaya Sow, juge consulaire au tribunal de Commerce de Conakry, au poste de ministre des infrastructures et des transports. Présenté comme un brillant cadre qui a servi dans les institutions internationales et sert dans son pays, le nouveau ministre est au centre de toutes les polémiques. Même si son nom apparaît bien sur le site de Libéral international comme membre de l’UFDG (ex-principal parti de l’opposition) est un proche parmi les proches du Premier ministre Mohamed Béavogui.

« Nous savons bien que ce sont des partis politiques qui s’agitent, qui disent que l’UFDG a envoyé un ministre dans le gouvernement. La vérité est que Yaya Sow est un ami d’enfance de Mohamed Béavogui depuis Labé. Ils ont étudié ensemble. Tout comme Cellou Dalein Diallo qui est un bel ami de Béavogui et Yaya Sow. S’il a été nommé c’est sans faute à cause du Premier ministre qui voulait le voir au Ministère de l’Économie et des Finances. Mais le président Mamadi Doumbouya a préféré l’envoyer au Ministère des Transports », confie à Mediaguinee une source proche du nouveau promu.

En attendant d’en savoir plus sur le choix de Yaya Sow, les interrogations et autres commentaires enflent dans la cité.