Nomination des membres du cabinet avant le ministre de la défense : « aucune contradiction » (Dirpa)

Le colonel-président Mamadi Doumbouya a-t-il violé la charte de la transition en nommant les membres du cabinet du Ministère de la Défense nationale avant celle du chef du département? Le directeur de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa) Aladji Cellou Camara a fait un rappel…

#Rappel Selon la Charte de la Transition (article 38), le Président de la Transition est le Chef de l’Etat et Chef Suprême des Armées; il est le Chef de l’Administration.Le Président de la Transition nomme par décret (article 44) aux fonctions civiles et militaires de l’État.Le Président de la Transition peut déléguer (article 45) certaines de ses prérogatives au Premier ministre ou à un ministre.Le Directeur de cabinet qui assurait l’intérim du ministre de la Défense nationale a été mis à la retraite tout comme l’Inspecteur général des Forces armées guinéennes ainsi que le chef de cabinet, affecté au Conseil supérieur de la Défense. Ce sont eux (pour le bon fonctionnement du cabinet et de la chaîne de commandement propres à ce département) qui ont été remplacés par le Président de la Transition, Chef de l’Etat (avec son pouvoir discrétionnaire), en attendant la nomination du ministre délégué à la Présidence chargé de la Défense nationale.Aucune contradiction.