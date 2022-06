Nomination d’un médiateur de la CEDEAO pour la Guinée : « la balle est du côté d’Ibn Chambas à titre personnel », estime Bah Oury

Les chefs d’États de la communauté économique des États de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) se sont penchés sur les transitions en cours au Burkina Faso, au Mali et en Guinée lors d’un sommet extraordinaire tenu à Accra, au Ghana, le 04 juin.

La conférence des chefs d’États a dans son communiqué final confirmé la nomination du ghanéen Mohamed Ibn Chambas, en qualité de médiateur de l’institution ouest-africaine pour la Guinée.

Pour Bah Oury, le président de l’Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée (UDRG), il revient à Mohamed Ibn Chambas de décider s’il peut être efficace ou pas quant au dialogue qu’il doit mettre en place entre l’institution sous-régionale et la junte au pouvoir.

« En ce qui concerne Monsieur Ibn Chambas, il y a des aspects que les autorités de la transition doivent prendre en compte. Mohamed Ibn Chambas est un ghanéen, le président en exercice de la CEDEAO est le président Nana Akufo Addo du Ghana. Donc, il faudrait qu’on fasse preuve de réalisme pour ne pas heurter quelqu’un ou un Etat qui d’une manière ou d’une autre se verrait vexé ou par rapport à ce que les autorités guinéennes de la transition peuvent faire. Mais fondamentalement, la balle est du côté de Monsieur Ibn Chambas à titre personnel. Lorsque vous connaissez les réalités d’un pays, vous savez qu’il y a eu des réactions négatives lorsque vous avez été nommé une première fois (…), si on vous impose encore, la question à mon avis, c’est surtout l’attitude que Monsieur Ibn Chambas à titre personnel peut prendre pour savoir est-ce qu’il pourrait être efficace ou pas en ce qui concerne le dialogue qu’il doit instaurer entre la CEDEAO et les autorités de la transition guinéenne », a souligné Bah Oury dans « Mirador »

Il faut noter que les autorités guinéennes de la transition ne se sont pas encore prononcées sur la confirmation de Mohamed Ibn Chambas, un visage très connu en Guinée comme médiateur de la CEDEAO pour la Guinée.

Sadjo Bah