Nomination d’un médiateur en Guinée : le Fndc salue la décision de la Cedeao

🛑COMMUNIQUE🛑À l’issue de son sommet extraordinaire des chefs d’Etats tenu le 7 novembre 2021 à Accra, la CEDEAO a nommé un médiateur pour la Guinée afin de faciliter le dialogue entre les différents acteurs de la Transition, les autorités guinéennes et l’organisation sous régionale.



Le FNDC se félicite de cette décision de la CEDEAO qui est la matérialisation des engagements pris par l’instance sous-régionale envers nos missionnaires lors de la précédente tournée effectuée dans la sous-région.



En s’engageant à donner suite au plaidoyer du FNDC, la CEDEAO s’est réservée le droit de nommer à cette fonction l’émissaire de son choix dans le respect des règles en la matière.



La Coordination Nationale du FNDC félicite la CEDEAO pour sa volonté manifeste à accompagner la transition guinéenne.



Soucieuse de la défense de l’intérêt supérieur de la Guinée et des guinéens, la Coordination Nationale du FNDC renouvelle son engagement sans réserve à jouer pleinement sa partition pour une Transition inclusive et apaisée en Guinée.



Le FNDC poursuivra sans relâche ses actions de plaidoyer pour l’assouplissement, voire la levée totale des sanctions contre la Guinée.





Conakry le 08 novembre 2021



La coordination nationale du FNDC