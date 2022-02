Nominations : retour de Yamory, Sanfina, Bocar Ly, col. Doumbouya ne fait pas mieux qu’Alpha Condé 

S’il y a un président guinéen qui a beaucoup tourné en rond dans ses nominations c’est bien Alpha Condé. Mais depuis quelques jours, le colonel Mamadi Doumbouya qui était aplaudi pour sa propension à renouveler l’administration guinéenne plonge à son tour. L’on a comme l’impression que le pays est condamné à être géré éternellement par les mêmes : « on envoie à la retraite, on dépoussière et on replace », pour reprendre un désespéré. Le système Doumbouya commence donc à se gripper. Sérieusement.

Tenez, le très célèbre Dr Yamory Condé, longtemps secrétaire général du Ministère de l’administration du territoire et remercié il y a peu a fait son comeback comme conseiller principal du departement.

Sékou Sanfina Diakité, recemment nommé conseiller chargé de l’Énergie et de l’hydraulique à la Présidence de la République entre au Conseil d’Administration (CA) de la société de gestion et d’exploitation de Souapiti. Que dire de Bocar Ly dont le passé questionne encore sa nomination comme conseiller de Doumbouya?

Plusieurs autres cadres renvoyés par la junte pourraient faire leur retour. Dans la diplomatie, un ancien chef militaire sous Alpha Condé sera sous peu promu. Le non-recyclage a du mal à prendre.

Focus de Mediaguinee