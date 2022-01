Non adhésion du RPG au CPP : « nous allons nous battre pour que le RPG et ses alliés soient avec nous » (Lamine Kaba, FIDEL)

En marge d’une rencontre des représentants du collectif des partis politiques (CPP), le président du parti FIDEL s’est prononcé sur le refus du RPG arc-en-ciel à intégrer le collectif.

Mohamed Lamine Kaba souligne que le CPP va se battre pour que l’ancien parti au pouvoir et ses alliés adhèrent le CPP.

« Nous allons continuer à mener la médiation pour qu’on puisse être ensemble, parce que ce qui est en jeu aujourd’hui, c’est l’avenir de notre pays. Donc, nous n’avons ni opposition ni mouvance aujourd’hui. La logique voudrait qu’on soit qu’une seule entité, donc nous allons nous battre pour que les RPG et ses alliés soient avec nous pour harmoniser nos points de vu face aux réalités politiques que nous avons. Je crois que c’est possible, parce qu’il y a pas de conditions difficiles qui ont été posées. Peut-être que c’est une simple frustration parce qu’ils n’ont pas été accompagnés dans la lutte pour la libération du président Alpha Condé », a expliqué Mohamed Lamine Kaba.

Par ailleurs, le président du parti FIDEL souligne que les représentants du CPP ont procédé à la création de plusieurs commissions afin d’harmoniser les points de vue des leaders politiques sur des questions essentielles de la transition.

« Vous avez une proposition de la constitution, de chronogramme électoral mais aussi de l’organe de gestion des élections. Il y a eu 5 commissions qui ont été mises en place. Chaque commission est présidée par un coordinateur et chaque commission doit déléguer 5 personnes pour ses différentes commissions », a déclaré Mohamed Lamine Kaba.

Mamadou Yaya Barry

622 26 67 08