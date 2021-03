Non concrétisation rapide des projets : ‘’les ministres ne se donnent pas à fond’’ (Alpha Condé)

Dans le but de rendre la ville de Conakry propre, le gouvernement et la Banque islamique de développement (BID) et ses partenaires viennent de doter l’Agence nationale de l’assainissement et de salubrité publique (ANASP) d’une flotte de 56 camions d’assainissement pour répondre aux défis posés par la croissance urbaine rapide de Conakry dont la conséquence environnementale est la dégradation du cadre de vie des populations.

C’est le Président de la République, Pr Alpha Condé qui a procédé ce mercredi, 31 mars 2021 à la remise officielle de ces engins dans les locaux du palais du peuple, en présence des membres du gouvernement, des responsables de la BID et d’autres invités de marque.

Dans son allocution de circonstance, il a remercié les différents partenaires qui ne cessent d’accompagner la Guinée dans la concrétisation de ses nombreux projets, avant d’indiquer :

« Lorsque le président Erdogan est venu en Guinée, il a dit que Conakry, ce n’est pas une ville. J’ai été en Namibie, les rues sont aussi propres que dans nos maisons. Notre ambition est de rivaliser avec la Namibie. C’est pourquoi nous allons doter désormais de leur autonomie, toutes les directions chargées de différents services. Car, si vous donnez des contrats de performance aux gens, il faut leur permettre de travailler. Notre administration a de très mauvaises habitudes, nous sommes lents et les études ne se font pas vite. Ce n’est pas l’argent qui manque, c’est notre incapacité de faire rapidement les projets. Car, non seulement les ministres eux-mêmes ne se donnent pas à fond à la tache, mais ils ne contrôlent pas leurs cadres. C’est pourquoi je dis désormais, chaque ministre qui donnera un dossier à un cadre, il doit lui donner un délai court et ce délai doit être respecté. Nous avons beaucoup de financements dans l’eau et dans les routes. Mais ces financements sont retardés parce que les ministres ont été incapables de s’entendre pour désigner les membres de la commission chargée de financer les gens déguerpis. Nous allons mettre fin à tout cela.

Poursuivant, il a tenu à préciser : « Gouverner autrement, c’est obligé les ministres à travailler, les cadres à travailler et celui qui n’honorera pas son contrat de performance, partira. Nous voulons que désormais, la Guinée puisse se comparer aux pays africains qui ont les meilleures pratiques de gouvernement afin que nos populations bénéficient largement des avantages qu’on nous donne. Non pas que ces avantages aillent dans des poches des ministres ou hauts fonctionnaires, mais qu’ils aillent dans les caisses de l’Etat afin de servir le peuple. J’en prends le serment et j’ai dit à Sheraton que je n’ai pas d’amis, je n’ai pas de parents. Mon ami et mon parent, c’est la Guinée. Celui qui ne comprendra pas cela subira les conséquences. »

Youssouf Keita, depuis le palais du peuple

+224 622285400