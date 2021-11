Non homologation du stade Petit Sory : Amadou Diaby tranche !

Depuis Paris où il se trouve en ce moment, le vice-président de la Fédération guinéenne de football (FGF) Amadou Dibay a fait une lecture sans complaisance de l’affaire non homologation du stade Petit Sory. Ce féru du cuir rond a sans langue du bois donné son avis sur le rapport de la visite d’inspection qui fait tant jaser.. Réaction…

Il me revient de faire une lecture en ma qualité de professionnel du foot après avoir parcouru le rapport de la visite d’inspection du stade Petit Sory, il importe de souligner à titre introductif que la fédération Guinéenne ne dispose pas de Règlement sur l’homologation des stades, à ce titre celui de la caf doit été appliqué. Il y a lieu de souligner que le rapport du stade comporte des points positifs mais hélas quelques faiblesse en ce que :Sur la section 1 : Le règlement de la Caf sur les exigences de stades fixe 1. la longueur du terrain pour un minimum de 105m et 110m maximum, pourtant dans son rapport le Manager de licence fustige le fait que le terrain du stade sory est à 105m 2. En ce qui concerne la largeur, le minimum pour la caf est de 64m et maximum 75mPar ailleurs, il faut déterminer la catégorie de nos stades en Guinée, nous devons classifier les stades devant recevoir les matches nationaux et internationaux parce que pour un match international, la caf exige une capacité minimum de 10.000 places assises.Suivant ce rapport il y a plusieurs espaces qui doivent être équipés, la partie vestiaires, bancs des remplaçants, le côté infirmerie, la presse, etc.Mais comme souligné ci-haut, nous devons classifier les stades.Par ailleurs, j’encourage les citoyens guinéens qui se lancent dans la construction d d’infrastructures propres ou privées mais doivent solliciter la collaboration et accompagnement des professionnels pour un travail de qualité. Un gazon synthétique doit impérativement avoir la certification de la fifa avant d être utilisé, chose qui n n’existe pas selon le rapport. Comprenez que je parle au conditionnel parce que n’ayant pas personnellement suivi l l’inspection.A ce jour, la caf est très préoccupée par la qualité des stades et principalement l’aire de jeux, les vestiaires, bancs de touches, le côté médical, médias, les sièges sur l’ensemble du stade, etc.