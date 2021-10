Non homologation du stade Petit Sory de Nongo : cette autre pilule de la Féguifoot qui ne passe pas!

🛑Par Hamza Bah🛑Dans une correspondance en date du 29 octobre dont nous disposons copie, la Fédération Guinéenne de Football vient de notifier la non homologation du stade Petit Sory aux autorités de gestion de cette infrastructure sportive entièrement financé par le Président du Hadia FC, Kerfalla Camara ´´KPC’´. Une décision surprenante qui survient quelques jours après le passage de la mission d’inspection mandatée par l’instance dirigeante du football en Guinée.

C’est une nouvelle qui vient doucher en ce début de la toute nouvelle saison de ligue 1, les espoirs de nombreux fans et supporters du mythique Hafia FC qui s’apprêtaient pourtant à voir évoluer leur club dans ce temple moderne, mis à disposition par le propriétaire du club et Président du Groupe Guicopres S.A.

Nonobstant la poursuite des travaux de finitions en cours de réalisation, c’est une infrastructure entièrement équipé selon les standards requis par la CAF et la FIFA qui se voit frappée par cette décision contradictoire et controversée de la Feguifoot dirigée par Antonio Souaré.

Tenez-vous bien, alors que les mêmes infrastructures offertes à l’intérieur du pays (Stade de Kindia, de Labé) par le même investisseur s’apprêtent à accueillir les matchs de ligue 1 avec les mêmes qualités de réalisation (dimensions et traçages) que le stade Petit Sory, la Feguifoot s’obstine à justifier sa décision qui sonne d’ailleurs l’incompréhension chez son premier partenaire d’organisation qu’est la ligue guinéenne de football professionnel.

D’ailleurs, cette structure en charge de l’organisation du championnat n’a trouvé aucun obstacle à la tenue des matchs de ligue 1 au stade Petit Sory où plus de cinq clubs de première division se sont correctement entraînés pour préparer la nouvelle saison.

Interrogé sur cette décision de la Feguifoot, le plus grand investisseur dans le football guinéen a déclaré que » Cette décision de la Feguifoot est nulle et non effet « .

La Feguifoot n’est-elle pas plongée de nouveau dans ses vieilles pratiques de personnalisation des décisions administratives ?

Sinon comment comprendre l’homologation du terrain où évolue le Milo de Kankan pour ses matchs à domicile et celui pour la réception des matchs du Louba FC à Kindia, alors qu’un autre stade équipé de vestiaires modernes et d’une salle de gymnastique moderne selon les normes se voit empêché d’en faire autant pour le bonheur de l’ensemble des acteurs ?

L’administration de la Feguifoot devra répondre rapidement à ces nombreuses interrogations qui planent autour de cette non homologation du stade Petit Sory, au risque de réveiller de vieux démons qui minent son bon fonctionnement. Les amoureux du foot en Guinée, n’ont guère besoin de cette chasse cachée à la sorcière qui désormais, doit laisser place au fair-play sans animosité, ni discrimination et favoritisme pour le bonheur du football guinéen.

