Non, la justice n’est plus la boussole de la transition et la parole donnée foulée au sol !! (Foniké Menguè)

Doumbouya qui a perpétré le coup d’Etat contre le régime de Monsieur Alpha Condé le 5 septembre dans le but de mettre fin aux mauvaises pratiques dudit régime;

Ce Doumbouya qui a clamé haut et fort qu’il n’y aura pas de recyclage; que la justice sera la boussole est t’il le même qui a réhabilité le plus grand mal de la justice guinéenne de ces 10 dernières années, celui qui a le plus ternit l’image de l’appareil judiciaire de notre pays? je n’arrive pas y croire…

Si c’est le même Doumbouya, je pense sans risque de me tromper que le système dont il s’est dit combattre le 5 septembre a fini par l’engloutir et ça à jamais. Hélas!

Peuple de Guinée, peut-être je me trompe mais jusqu’à preuve du contraire je pense que nous avons perdu notre Doumbouya du 5 septembre 2021. Chose qui veut dire que nous en avons un nouveau Doumbouya et ce nouveau Doumbouya, personnellement je reste convaincu qu’il ne respectera aucun engagement ni face au peuple, ni face aux institutions régionales et sous-régionales…

Je souhaite avoir tort dans l’avenir et d’être démenti.

Mais avec le retour d’un tel magistrat comme sieur Sidy Souleymane au sein de notre appareil judiciaire, l’homme que je qualifiais dans les temps: “ le procureur Maradona”, celui à qui je prophétisais durant mes nombreux procès que le régime qu’il servait avec zèle allait tomber et qu’il allait regretter son choix. Avec cette nomination qui me fait perdre le peu de crédit que j’avais pour la justice guinéenne, je déclare n’attendre plus grande chose de cette justice surtout quand je sais que l’actuel ministre de la justice qui a remplacé la valeureuse Maitre Yarie limogée pour son intransigeance face à la junte serait un béni oui oui du CNRD. Les exemples n’en finissent pas. Cela me réconforte dans ma position, me réconforte encore d’avantage en me rendant indéfiniment compte que la plupart des actes que le CNRD a déjà posé et continuera à poser depuis quelques mois seraient d’ordre du tape l’œil qui n’ont qu’un seul but, berner le peuple de Guinée afin de dérouler son machiavélique plan.

C’est au regard de tous ces manquements et jeu de dupes du CNRD depuis pratiquement 8 mois que je demande à tous les citoyens pro-démocratie d’être à nouveau mobilisés pour la démocratie comme nous l’avons déjà fait il y’a de cela quelque mois face au 3ème mandat de M. Alpha Condé.

La manifestation est le dernier recours d’un combattant de la liberté, chose qu’on ne souhaite pas surtout d’utiliser à cette phase, c’est la raison pour laquelle nous avons produit un mémo qui parle de la vision globale du FNDC concernant la conduite de la transition mais si rien ne change, on se verra obligé d’y recourir à tout moment pour sauver notre transition déjà sous perfusion.

En attendant chers compatriotes, en ce mois de pénitence qui se trouve dans ses 10 derniers jours, je prie Dieu qu’il soit avec nous et qu’il nous sauve des abus du pouvoir dictatorial en perspective.

TransitionMandaMaara

Foniké