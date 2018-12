Non-paiement de la subvention 2018 aux médias privés : les présidents des associations de presse tirent le signal d’alarme

Le retard accusé cette année dans le paiement de la subvention accordée aux médias privés guinéens risque d’entraîner la fermeture de la Maison commune des journalistes, sise à Coléah. Lors d’une conférence de presse qu’ils ont coanimée ce mercredi 26 décembre, les présidents des principales associations de presse de Guinée (Aguipel, Agépi et Urtelgui) ont annoncé cette fermeture de la Maison commune si l’Etat ne s’acquitte pas de son devoir en payant la subvention qui assure le fonctionnement de ladite maison.

Les dettes cumulées au niveau de la Maison de la Presse tournent autour de 212 millions de francs guinéens

« La subvention annuelle accordée aux médias privés n’est pas payée au titre de l’année 2018. Cela a d’énormes conséquences, notamment sur la Maison de la presse, parce que la maison de la presse en elle-même ne peut pas couvrir ses charges, c’est-à-dire que les conférences qui se font ici ne génèrent pas des revenus suffisants pour pouvoir couvrir les charges mensuelles. Les revenus ici, tournent autour de 15 millions de francs guinéens par mois en moyenne. Et rien que le loyer est de 20 millions de francs guinéens, le reste était supporté par l’ambassade de France à la création de la Maison de la presse. La France a supporté pendant 3 ans, après l’Union européenne a pris le relais. Mais à un moment, les gens ont dit que ce n’est pas une Maison de la presse française ni pour l’union européenne, c’est une maison de la presse guinéenne. On a donc mené des démarches auprès du gouvernement guinéen, maintenant c’est le budget guinéen qui supporte le gap. Fort malheureusement cette année, rien n’a pas été payé, les dettes se sont cumulées. Les dettes cumulées tournent autour de 212 millions. Pendant ce temps, la subvention est bloquée et les dettes ne font qu’augmenter. Donc si rien n’est fait, on sera obligé de fermer », a alerté Amadou Tham Camara, président de l’association guinéenne de la presse en ligne. (AGUIPEL).

Si la subvention n’avait aucune base légale, on aurait trouvé ahurissant de la réclamer. Mais la subvention qui est accordée aux médias n’est pas une aumône, ce n’est pas un cadeau qu’on fait aux pauvres

Le président de l’Association guinéenne des éditeurs de la presse indépendante (AGEPI) qui était aussi présent à cette conférence a tenu a préciser que cette subvention n’est pas un cadeau fait aux médias privés. Pour Moussa Iboun Conté, la subvention a une base légale.

« Si la subvention n’avait aucune base légale, on aurait trouvé ahurissant de la réclamer. Mais la subvention qui est accordée aux médias n’est pas une aumône, ce n’est pas un cadeau qu’on fait aux pauvres, elle a bel et bien une base légale et c’est pourquoi nous la réclamons. Au regard de l’article 12 alinéa 2 de la loi 03 sur la Haute autorité de la communication, il est mentionné que l’Etat guinéen accorde une subvention annuelle aux médias privés. Voilà la base légale de la subvention. Il s’agit d’une loi organique et pour remettre en cause une loi organique, il faut les 2/3 des députés à l’assemblée. Donc, il n’appartient pas à un Premier ministre ou à un ministre de remettre en cause une loi organique », a-t-il ajouté.

La subvention accordée aux médias s’élevait cette année à plus de 5 milliards de francs guinéens. Et une bonne partie du fonctionnement de la Maison de la presse est assurée par cette subvention.



La Guinée, faut-il aussi le rappeler, est l’un des rares pays de la sous-région ouest africaine où la presse n’a pas sa propre Maison de la presse.

Thierno Sadou Diallo

