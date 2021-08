Non-paiement des primes des députés : « moi j’ai digéré pour moi, je crois que tout le monde aussi doit digérer » (Mamadou Sylla)

Depuis plus de deux mois déjà, les parlementaires guinéens attendent d’entrer en possession de leurs primes. Alors qu’il avait lui aussi clamé, il y a quelques mois, la mise à disposition de son budget de fonctionnement, le chef de file de l’opposition guinéenne, Elhadj Mamadou Sylla, a affirmé lundi à Mediaguinee qu’il ne fallait pas se réjouir des problèmes de son voisin. Pour lui, les députés devraient bénéficier des avantages.

« On dit, quand il y a des problèmes chez ton voisin, il ne faut pas être content, ça peut t’arriver un jour. Donc, ceux qui disaient que c’est comme ça, ils sont contents mais aujourd’hui, le problème retombe sur tout le monde. Moi je le disais il y a longtemps mais je crois que les députés aujourd’hui, s’ils n’ont pas leur carburant comme d’habitude, je leur souhaite bon courage. Moi j’ai digéré pour moi, je crois que tout le monde aussi doit digérer. Quand j’ai dénoncé cette façon de gérer la chose publique, c’était vraiment compliqué, même les caisses étaient vides pendant ce temps, les gens pensaient que je parlais mal au Président. J’ai dit que le président c’est mon grand-frère et le temps que j’ai fait avec lui il m’a toujours appelé jeune frère. Mais en tant que chef de file de l’opposition c’est mon devoir de dire ce qui ne va pas, sinon ceux qui m’ont mandaté seront déçus de moi. Pas parce que je suis méchant, mais les gens qui ne connaissent pas la politique quand tu parles, ils vont dire que tu as mal parlé. Aujourd’hui ça fera bientôt deux mois qu’aucun député n’a reçu sa prime. On ne sait pas pourquoi, il n’y a pas d’explications. Sinon, les députés qui votent le budget de l’État si nous-mêmes on n’a pas d’avantages, je crois que c’est des problèmes. Mais on va faire avec », a-t-il déclaré au téléphone.

Maciré Camara