Non paiement des primes d’incitation : l’Inter-centrale syndicale menace de confisquer les copies du bac blanc et de boycotter les examens

Par la voix du secrétaire général du Syndicat National de l’Éducation (SNE), Michel Pépé Balamou, l’Inter-centrale syndicale de l’éducation, composée entre autres du SLECG et du SNE, constatant le retard dans le payement des primes d’incitation ou de motivation des mois d’octobre, novembre et décembre de l’année 2020, a brandi des menaces si toutefois ils restent impayés jusqu’aux examens nationaux. Ils menacent même de confisquer les copies des évaluations de passage et de boycotter les examens.

« Nous avons démarché à la Primature et au ministère du Budget et au MENA, mais toujours est-il que les mêmes informations sont relayées, c’est-à-dire que tous les travaux techniques sont déjà faits et que le dossier se trouve au niveau du Trésor public, qu’il reste la signature du Directeur du Trésor pour que le décaissement soit acté et que pour le moment c’est le président de la République qui doit donné des instructions, puisqu’à date personne ne peut décaisser de l’argent sans l’avis du président de la République. Donc nous, nous avons pensé qu’avec cette procédure on peut amener le gouvernement à régler cette affaire à l’amiable…Mais nous sommes arrivés à bout de souffle. », a-t-il expliqué chez nos confrères de FIM Fm dans l’émission “Mirador” de ce jeudi 1er juillet.

À en croire le Secrétaire Général du SNE, le montant qui fait l’objet de discussions s’élève à 111 milliards de francs guinéens, pour 41 mille enseignants…

Michel Pépé Balamou croit savoir que c’est loin du chantage comme prétendent beaucoup d’observateurs et loin de toute prétention cynique à vouloir aller à l’encontre de l’avenir des élèves guinéens. Mais si rien n’est fait dans un délai raisonnable, ils menacent de serrer les coudes. « Nous allons demander aux enseignants de garder les copies de toutes les évaluations du bac blanc et les compositions de passage et de boycotter les examens si nos points de revendication ne sont pas satisfaits. »

Mamadou Yaya Barry

622 26 67 08