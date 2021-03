Non remise des diplômes à Kankan : ‘’si nos autorités ne font rien, on va manifester’’ (Etudiants sortants)

Les étudiants sortants de l’université de Kankan ne sont toujours pas rentrés en possession de leurs diplômes de fin de cycle universitaire. Selon eux, ce retard est dû au décès du Recteur, Dr Sékou Kaba au mois juillet 2020, et qui n’est toujours pas remplacé. Mory Diabaté, étudaint sortant du département sciences économiques, est porte-parole du collectif d’étudiants sortants.

« La remise des diplômes retarde beaucoup. Depuis le décès du recteur, Dr Sékou Kaba l’université Julius Nyerere de Kankan, jusqu’à présent il n’ ya pas eu d’autre recteur. Cela fait objet du retard de notre remise de diplôme. »

« Pour postuler pour un emploi, les candidats ont besoin d’un diplôme universitaire », dira cet autre étudiant qui pense également que ce retard leur fait perdre assez d’opportunités.

« Nous ratons beaucoup d’opportunités sur le marché de l’emploi aujourd’hui parce qu’il y a de ces emplois, si tu ne présentes pas ton diplôme, on ne te prend pas. Nos amis d’autres universités on déjà reçu leurs diplômes. »

Pour forcer la main des autorités universitaires afin de recevoir enfin leurs diplômes, ils comptent leur imprégné de leur mécontentement. « S’il n’y a pas de suite, nous passerons à l’offensive », a laissé entendre Mory Diabaté.

« Nous avons deux plans. Le plan A, c’est d’aller au niveau des autorités pour leur mettre au courant que nous sommes en colère a cause de la non remise de nos diplômes. S’ils ne font rien, on va faire une manifestation pour que nos voix soient entendues », disent certains étudiants sortants.

Pour le moment, les autorités universitaires de Kankan font la sourde oreille vis-à-vis de la situation des sortants de la 11ème promotion.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

