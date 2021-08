Non tenue du procès de Sorya Bangoura : ‘’c’est parce qu’il pose des actions importantes au sein de l’UFDG” (avocat)

Poursuivi pour “non respect des mesures sanitaires liées à la Covid-19 en Guinée’’, le fédéral de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) dans la commune de Matam, Sorya Bangoura n’a pas comparu ce mardi 31 août 2021.

Selon Me Bangoura, ce changement de chronogramme dépend de l’organisation du parquet du tribunal de première Instance de Mafanco qui a promu de tenir le procès dans un futur proche.

Ce qu’il faut reconnaître, après cette audience manquée, ses avocats disent n’est plus comprendre ce qui se passe. Parce que dans ce cas de figure, c’est un flagrant délit. « Ce qui suppose que Sorya Bangoura devrait être jugé dès le déferrement ou le lendemain plus tard. Bientôt un mois maintenant (le 9 août 2021), notre client croupit en prison. Ce que nous regrettons et nous le condamnons », a indiqué Me Alsény Aissata Diallo accompagné de Me Salifou Beavogui.

A en croire cet avocat, son client n’est pas le seul détenteur d’un hôtel à Conakry. « Il ne gère pas un motel, c’est un hôtel et ce n’est pas lui seul qui tient un hôtel à Conakry. L’hôtel Kaloum est là, Sheraton est là, Noom est là (…) Et les propriétaires de ces hôtels là, personne n’a été interpellé pour le non respect des mesures sanitaires alors que ce sont des hôtels qui reçoivent des gens jusqu’à 3h. Donc, c’est pour vous dire que cette façon ne tient pas mais de toute les façons, le procureur qui l’accuse aura à faire avec nous », déplore-t-il.

Pour finir, cet avocat dira ceci : « le problème, c’est que Monsieur Sorya Bangoura est le responsable de l’UFDG à Matam. Il est très important et très efficace, et il pose des actions importantes au sein de l’UFDG. Donc il faut tout faire pour trouver un alibi pour le faire taire ou pour neutraliser ses actions. »

Mamadou Yaya Barry

622266708