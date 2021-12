Nondi Kountigui: « Dansa Kourouma est le centre de gravité de la société civile guinéenne »

Dans cette tribune, NONDI KOUNTIGUI, président de l’ANDAD (Alliance Nationale pour la Défense des Acquis Démocratiques) et Directeur de campagne de Dr DANSA KOUROUMA, soutient dur comme fer que l’actuel patron du CNOSCG est la personne la mieux indiquée pour diriger le CNT, l’organe législatif pendant la transition. Lisez…

« Il y a une grande différence entre un vendeur de T-shirts et un centre de gravité de la société civile guinéenne.Il y a également une grande différence entre un lapin et un lion.DANSA KOUROUMA étant le centre de gravité de la société civile guinéenne et le lion, est le choix incontournable du peuple pour être le Président du CNT.C’est important de reconnaître ce que représente ce monsieur qui est un homme de conviction et intègre, il n’a jamais milité pour un parti politique, comparativement aux activistes politiques du FNDC qui ne sont autres que les militants de l’UFDG.Dans cette course pour le CNT, ces activistes politiques pensent qu’ils sont les seuls Guinéens, alors ils doivent imposer leur choix médiocre. Chez eux, celui qui ne pense pas comme eux est un apatride.Cependant, ils doivent comprendre que Dr DANSA KOUROUMA est le PRESIDENT de la plus grande plateforme de la société civile guinéenne, Président en exercice de la société civile ouest-africaine.Il est expert en Gouvernance électorale avec une grande expérience et une ouverture d’esprit sur les questions de politiques publiques, de droit, de politiques sociales et sur les enjeux géopolitiques du développement; formateur et Directeur Exécutif de l’observatoire Citoyen de la Gouvernance et de la Recevabilité (OCGR).Président du Forum de la société civile de la CEDEAO.Ce monsieur est un défenseur des droits humains, un homme de paix, de l’unité nationale. II a été l’animateur et l’initiateur des assises nationales suite aux crises sociopolitiques.Depuis toujours, il est au service de son peuple. Pour preuve, il a été un acteur majeur des événements de 2006 2007 et dans plusieurs autres situations d’enjeu national. Il a toujours fait preuve dune fidélité absolue aux principes et aux valeurs de la société civile; un membre de l’ancien CNT où il a cumulativement occupé les fonctions de Secrétaire Exécutif, de Rapporteur et de Porte parole (à préciser que la constitution du 7 Mai 2010 et plusieurs autres lois organiques et ordinaires ont été élaborées par le CNT). Dr Dansa Kourouma est Vice-Président du Réseau Ouest Africain de surveillance électorale (WAEON Ghana) depuis 2017;Vice Président du Réseau Panafricain pour la lutte contre la prolifération des armes en Afrique (REPPA) élu à Lomé 2019; Observateur électoral international en Afrique de l’ouest, du Sud, et l’Amérique Latine (Ghana, Sénégal, Mali, Liberia, Afrique du Sud, Benin, Togo, Cap vert, Mexique); membre du Conseil National de la Statistique ; consultant formateur au compte d’International Alerte, dans le cadre de la formation des forces de défense et de sécurité sur la prise en charge des femmes en situation de conflits.Pour ceux qui pensent qu’il est du RPG Arc-en-ciel, faites sortir des preuves et montrez une seule image de lui avec un T-shirt de ce parti politique.C’est juste la haine qui pousse ces détracteurs à dire n’importe quoi sur l’homme.Son seul crime, c’est parce qu’il n’était pas parmi les perturbateurs de l’UFDG déguisés en FNDC.Vive DANSA KOUROUMA, Président du CNT. », a-t-il écrit.