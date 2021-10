Nondi Kountigui de l’ANDAD demande au président du CNRD de s’occuper de Tierno Monénembo

Le Président du CNRD (Comité National de Rassemblement pour le Développement), Chef de L’État, Chef Suprême des forces armées et son équipe avec l’aide du peuple de Guinée doivent bannir Tierno Monénembo de ce pays.

Pour ne pas qu’il brûle cette nation un à travers ses propos qui vont dans le contraire d’une personne qui prône la paix et la quiétude sociale.

Cependant, la question que je pose.

Pourquoi il ne parle des bavures politiques de Bah Mamadou ( Banque Mondiale) et Siradiou (Jeune Afrique), sauf Sékou TOURÉ et Lansana CONTÉ ?

S’il n’a rien à dire pour l’union du peuple de Guinée à travers les discours de bonnes foi pour le développement durable de cette nation, alors qu’il se retourne en aventure car c’est là-bas sa place.

Penses tu que tu es un bon exemple parmi les écrivains guinéens à plus forte raison du continent ?

Ne sais tu pas que Camara Laye et Alioune FAN Touré sont milles et N fois plus que toi ?

Penses-tu que la junte est là pour donner le pouvoir à un tes frères ?

La mission de cette junte à sa tête Colonel Mamady Doumbouya est très clair.

Poser les bases d’une démocratie participative, et en contre partie détruire les mauvaises pratiques des politiciens guinéens y compris Bâ Mamadou et Siradiou ainsi que tous les autres qui sont là aujourd’hui travers les institutions fortes, et organiser les élections dans l’intérêt du peuple de Guinée.

Nondi Kountigui

Président de ANDAD ( Alliance Nationale pour la Défense des Acquis Démocratiques ).