Nondi Kountigui de l’ANDAD prévient : « on s’opposera à toute manifestation contre le CNRD »

Mohamed Aliou Touré « Nondi Kountigui », président de ANDAD (Alliance Nationale pour la Défense des Acquis Démocratiques) a félicité Dr Dansa Kourouma, President du CNT (Conseil national de la Transition) et les autres conseillers d’avoir pris à bras le corps les problèmes qui assaillent le peuple de GUINÉE, en adoptant un délai raisonnable de 36 mois. Ce vote massif, dit-il, fera disparaître les mauvaises pratiques qui ont gangrené notre société.

« C’est important de rappeler que nous la jeunesse consciente, nous nous opposerons à toute personne, tous groupes de personnes, etc. qui vont vouloir entreprendre des manifestations de rue et autres comportements néfastes pour l’échec de cette transition. Chacun doit être dans une logique de supporter cette transition pour le bien-être de toutes et de tous », prévient M. Touré.