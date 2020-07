Nondi Kountigui : “face à un peuple déterminé à soutenir son Président, les adversaires n’auront que des yeux pour pleurer’’

En se référant à l’histoire politique récente de 2010, le Président Alpha Condé, un opposant ayant perdu le premier tour d’une élection présidentielle dans son stratagème politique a fait naître autour de lui une alliance politique jamais constituée dans l’arène politique guinéenne. Et cette alliance s’appelait Arc-en-ciel et qui va faire le déclic pour faire élire le Président Alpha Condé à la tête du pays.

En 2015, toujours dans une ambiance de confraternité avec ses pairs, cette alliance va mobiliser le plus d’électeurs possible et le Président Condé sera élu dès le premier tour avec plus ou moins les mêmes personnes qui ont constitué l’arc-en-ciel.

Pendant que le Président Alpha Condé voulait adopter une nouvelle constitution, une opposition réunie au sein du FNDC s’est opposée à toute forme de changement de constitution et était prête à tout pour freiner le locataire de Sèkhoutouréyah dans son élan qu’elle (l’opposition ndlr) a qualifié de suicidaire. Il a fallu le courage et la détermination du PEUPLE qui voit en Alpha Condé un père, un frère et un modèle de gouvernant qui est toujours à l’écoute de sa population. Il était là, il s’est investi, il a dit on va l’adopter et il l’a fait malgré les menaces et les tentatives de déstabilisation.

Pendant que l’élection présidentielle de 2020 approche à grands pas et que le climat politique reste tendu dans le pays, dans le but justement d’asseoir une base politique solide dans le pays à l’image de l’ANC en Afrique du sud, ce même peuple est en train de se battre pour que le bâtisseur continue sur sa lancée pour le bien-être de tous.

De 2010 à nos jours, le peuple de GUINÉE s’est engagé face à l’agitation, il a toujours répondu par le silence, et ne vise que l’objectif et malgré tout par la grâce de DIEU il finira par l’atteindre. Bref c’est une équipe qui gagne et non un individu comme un opposant radical qui passe tout son temps à réfléchir comment satisfaire ses besoins égoïstes.

En conclusion face à un peuple déterminé à soutenir son Président, les adversaires n’auront que des yeux pour pleurer.N

Nondi Kountigui

Leader du Mouvement Nondi