Nondi Kountigui, président ANDAD : « la transition dépassera 3 ans si les partis politiques se laissent distraire par le FNDC »

Si les militants de UFDG, UFR, UDG et autres structures politiques se laissent distraire par le FNDC, à sa tête Cellou DALEIN Diallo et Sidya Touré, cette transition dépassera 3 ans.

Puisque les manifestations violentes auront des impacts négatifs sur le chronogramme, c’est en cela qu’il est nécessaire de tout faire pour canaliser les jeunes qui ne savent pas les conséquences à court et à long terme de ces manifestations.

C’est vraiment une grande déception aujourd’hui de voir les mêmes personnes qui par leurs pagailles ont été à la base de la destruction de nos édifices et les gâchis dans les différentes familles, se mettre encore ensemble pour perturber la quiétude sociale du peuple de Guinée.

Pour l’amour de la partie et la force de la loi, ces dinosaures politiques et ces jeunes mal intentionnés verront le peuple devant eux pour leur dire non à la haine, la démagogie, l’hypocrisie et autres qui détruisent le pays.

Vive la Transition.

Nondi Kountigui

PRÉSIDENT de ANDAD (Alliance Nationale pour la Défense des Acquis Démocratiques)