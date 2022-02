Nondi Kountigui, président de l’ANDAD: « il est temps pour nous, la Société civile, de soutenir Dr Dansa Kourouma »

Nondi Kounigui, le président de l’ANDAD (Alliance Nationale pour la Défense des Acquis Démocratiques), dans cette tribune, invite clairement l’ensemble de la société civile guinéenne à soutenir Dr Dansa Kourouma, le président du CNT.

« Il est temps pour nous, la SOCIÉTÉ CIVILE GUINÉENNE dans son ensemble de soutenir Dr Dansa Kourouma, le PRÉSIDENT du CNT ( Conseil National de la Transition ).C’est vu ses compétences, son courage, son patriotisme et sa détermination à défendre ce peuple de Guinée à tous les niveaux, que ce peuple et les nouvelles autorités ont porté une confiance à sa modeste personne.Car de nos jours, l’on ne peut jamais parler de SOCIÉTÉ CIVILE dans ce pays, sans parler de Dr Dansa, puisqu’il incarne des valeurs au sein de cette structure.Cependant, nous voyons des agissements de certains politiciens et perturbateurs du FNDC contre sa personne, dans le souci de faire échouer cette transition.Mais c’est extrêmement important que ses détracteurs, ces fauteurs de troubles sachent que, s’ils tentent quoi que ce soit pour nuire à l’évolution normale des processus aboutissant à un retour normal à l’ordre constitutionnel, ils verront la colère du peuple dans sa grandeur sur toute l’étendue du territoire national.Il faut juste avoir des comportements égoïstes pour toujours être dans une logique, comme quoi rien n’est bon si tu n’en fais pas partie.Ce qui est sûr, chacun répondra de ses actes.La question du retour rapide à l’ordre constitutionnel, que certains démagogues évoquent sans fondement légal dans un bref délai, cette question n’a plus sa place pour le moment.Aujourd’hui, l’une des préoccupations majeures de ce peuple, c’est comment assainir, filtrer cette nation pour éradiquer tous les maux dont nous souffrons.À mon avis, le chronogramme serait en fonction de la grandeur ou de la petitesse des problèmes à résoudre pendant cette période.Le peuple conscient est serein, et est en train de suivre les nouvelles autorités pour une réussite totale de la Transition. Pour ce faire, tous ceux qui seront à la base des mouvements violents pour freiner l’élan, répondront de leurs actes devant la justice, qui est cette boussole qui orientera chaque Guinéen, d’après le Président de la Transition, Chef de l’État et Chef Suprême des forces armées, Colonel Mamady Doumbouya. », a écrit Nondi Kounigui, président de l’ANDAD (Alliance Nationale pour la Défense des Acquis Démocratiques).