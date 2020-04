Nongo-Khorira/ Un tour sur les deux grands chantiers du Hafia Football Club du président KPC

Depuis 2013, l’homme d’affaires, Kerfalla Camara KPC, PDG du groupe Guicopres, number one du BPT en Guinée, a repris le Hafia FC qui a, dans son musée à trophées, 3 ligues de champions, 15 titres de champion de Guinée et 4 coupes nationales dont la dernière est obtenue sous son ère, en 2017.

Pour donner une autre dimension à son club, le président a conçu 2 projets : la construction du Centre Sportif KPC de Khorira et le Centre d’entrainement du Hafia FC de Nongo, confiée à Guicopres BTP-sur fond propres.

Le centre d’entrainement du Hafia FC, un stade qui aidera le football Guinéen

Des ouvriers s’activant, ronronnement de machines, un tableau ou ça travaille. M Abdoulaye Sacko nous en parle de long en large : « La superficie totale est de 2hectares 455 mètres carrés, les travaux ont démarré le 12 mars 2020. Là, c’est du granit, la 2ème couche de la fondation avant la pelouse synthétique. Un gazon de dernière génération avec un amortisseur appelé la gomme, placée après le béton de niveau… ».

Le niveau d’avancement des travaux avoisine les 60%. Le président a proposé d’ajouter une tribune couverte. M. Sacko précise : « La tribune mesure 50 mètres sur 15. Composé de 4 vestiaires et leurs toilettes, une salle de fitness, salle de musculation. Y’a les 3 blocs de toilettes pour le public, une infirmerie, un salon VIP de plus de 50 personnes, deux magasins pour les équipements sportifs. Une salle d’attente pour les journalistes, 2 salles pour les arbitres, 2 salles pour la sécurité, un hall pour les attentes et les 2 salles de conférences de 50 personnes pour les journalistes. La fin des travaux est prévue fin 2020. Aussi, la tribune de 1500 places assises à la tribune a été rajoutée… », a-t-il révélé.

Faisant partie des terrains de dégagement répertorié par le comité d’organisation de la CAN en Guinée, la réalisation de ce projet, à n’en pas douter, aidera le comité…

Un 1 an de travaux, le Centre Sportif KPC, vivier du Hafia FC

Après Nongo, notre l’on se rend au Centre Sportif KPC situé dans la préfecture de Dubréka (5O km de Conakry). M. Abdoulaye Sacko explique : « Ici sur 30 hectares, on exploite 13 hectares. Tout a démarré, il y’a un an et quelques mois. Il est composé de 4 blocs. –Le bloc administratif.2- Le bloc académie-école- 3-Le bloc dortoir à deux niveaux et le 4ème bloc, c’est celui des vestiaires… »

Les bâtiments sont achevés à 85%, il ne reste que le carrelage, la peinture et l’équipement.

Et le pourtour du site sera exploité en parcours sportif du centre. Ensuite, Pour les terrains : « Les 4 terrains n’ont que du gazon naturel, le terrassement est fini. On fait des travaux de réglages suivi de génie civil. Puis, c’est la plantation du gazon naturel. Enfin, il y a un terrain en sable pour la rééducation Voilà… », a-t-il expliqué.

Le centre sportif KPC fonctionnera comme suit ; le futur Directeur du centre sera recruté avec un profil qui sera dégagé et sa mission- Termes de référence- définie.

Le Hafia FC du président KPC s’illustre par ses deux grands chantiers. Tout un symbole. La Fin des travaux du Centre Sportif KPC est prévue en fin d’année 2020

Aymar Bah