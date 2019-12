Nongo: Laye Junior Condé donne le coup d’envoi de la 4è édition du tournoi des médias

Le tournoi corporatif des médias s’est ouvert jeudi, 05 décembre au terrain de proximité de Nongo, dans la commune de Ratoma. C’est le directeur de l’office national du tourisme (ONT), Laye junior Condé, représentant du gouvernement guinéen, qui a lancé cette 4è édition devant de nombreux journalistes.

‘’Je suis ici présent à cause de mes amitiés avec la presse. Etant un modeste communicant, au nom du gouvernement de la République de Guinée, et à travers mes amitiés avec la presse nationale, et une profonde amitié avec Wassolon agency et son directeur, je déclare ce présent tournoi ouvert. Et je souhaite plain succès à ce tournoi’’, a dit Laye Junior Condé.

Dans son discours, le directeur général de Wassolon agency communication, structure organisatrice dudit tournoi, Aboubacar Diallo a rappelé l’esprit de fair-play, de partage et de convivialité qui doit marquer cette autre édition.

‘’Cette 4è édition de ce tournoi que l’on peut désormais déverser au patrimoine de la presse guinéenne, est voulue comme celle de la maturité, voire de la confirmation de la volonté de Wassolon agency communication de ne plus manquer ce rendez-vous de fair-play, du partage et de la confraternité des valeurs indispensables au raffermissement des fondations de la grande famille de la presse guinéenne’’, a-t-il dit.

Au compte de cette première journée, la Radio parlementaire a battu celle de Bonheur FM sur un score de 1 but à zéro sur un terrain bondé d’invités composés de politiciens, d’acteurs de la société civile et de curieux.

Mohamed Cissé

+224 623-33-83-57